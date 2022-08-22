埃塞俄比亞航空客機突失聯　經過目的地仍不降落　真相嚇壞乘客

近日非洲發生一件非常離譜的事件，一架埃塞俄比亞（另譯「衣索比亞」）航空航班，15日從蘇丹飛回埃塞俄比亞，應該開始降落時卻與塔台失聯；原來是兩名機師同時在3.7萬英呎的高空中「睡着」，才導致飛機偏離原本的軌道，所幸在系統發出警報聲後醒來，沒有釀成空難意外。



《每日郵報》報道，一架埃塞俄比亞航空編號ET343航班，15日從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）飛往埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa），但到了預定降落的時間，航空交管單位卻始終聯繫不到機師，原先以為是發生意外，想不到居然是「機師睡死在高空」，直到飛機解除自動駕駛發出警報聲後，才從睡夢中驚醒。

航班追蹤網站公布飛行圖顯示，飛機一度偏離原訂路線，在到達目的地時居然還在3.7萬英呎的巡航高度，所幸2名機師醒來後緊急掉頭，並設法安全降落，才沒有釀成傷亡。而飛機在著陸後於阿迪斯阿貝巴國際機場（ADD）停留約2個半小時後，才展開下一趟飛行。

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這起事件也引發喧然大波，讓專家與民眾議論紛紛；航空分析師馬切拉斯表示，「非洲最大的航空公司發生這種事情令人擔憂，」同時指出飛行員疲勞「並非新鮮事，」不是機師推卸責任的理由。

民眾也紛紛表示，「這瘋了吧！也太不專業和危險了」、「希望兩名機師都被解僱，航空當局應該調查該公司機組員的排班狀況」、「真是謝天謝地沒有出事；」也有人認為航空公司可能掩蓋機師「過勞」的事實，為他們打抱不平。

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