【N號房/N號房事件/網絡煉獄：揭發N號房/Netflix/博士房】2018年韓國「N號房事件」震撼全國，Netflix相關紀錄片《網絡煉獄：揭發N號房》亦已在2022年5月18日上架。紀錄片中講述當年在Telegram發生的變態性罪行事件，揭露背後的隱藏故事！事緣有人於Telegram經營8間群組「房間」，裡面女性被稱為「奴隸」，更有大量性侵對話、照片、影片，這些令人髮指的內容竟多達26萬人付費觀看...



N號房發起人「godgod」

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《網絡煉獄：揭發N號房》是描述兩位女大學生、一班記者及刑警，當年如何追蹤聊天室「N號房」，揭示嫌疑人「博士」、N號房創始人「godgod」等如何強迫女生將各種性變態照片及影片上傳到 Telegram 聊天室，從而向聊天室內的用戶收取費用。

聊天室充斥自慰、性虐片段

案情的始末是自2018年下半年開始，一個名為「godgod」的人於通訊程式Telegram內，開設1至8號房共8個聊天室，讓加入的人於群組內分享淫穢資訊，更要脅女性成為群組的「奴隸」，對她們做出性剝削的行為。

之後第一代掌管人「godgod」及「watchman」相繼消失，不過這類變態行為卻未有止息，Telegram繼續衍生很多類似的群組，又以「博士」趙主彬所開設的博士房最為猖獗。綜合多間韓媒報道，有關內容極度殘忍，卻吸引26萬用戶付費加入。

「博士」趙主彬在「godgod」消失後開設博士房

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事件引起極大迴響，超過225萬人網民於青瓦台網站上發起聯署，要求公開疑犯的身份資料，是歷來最多人參與的請願事件。到底「N號房事件」的來龍去脈是怎樣呢？

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此外，N號房群組內流傳不同稱號及術語，收看《網絡煉獄：揭發N號房》前先有基本了解就不怕感到混亂。

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「N號房」事件令社會譁然，韓國大法院在2021年二審宣判，25歲的主嫌趙主彬被判處42年的有期徒刑，而「N號房」的創始人文炯旭被判34年、姜姓共犯則為15年。

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韓國一名猥褻犯專向男童下手，多次誘騙受害人拍裸照及影片，審訊期間的言論更充滿爭議，令民眾相當憤怒。在國外已有性罪行前科的他，近日進行二審終審判決，崔由一審入獄15年改判12年有期徒刑，當他步出法庭外時向傳媒表示，希望將來出獄後可做一件事，結果遭全國圍插。

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