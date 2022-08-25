西班牙賊仔偷車駛進地鐵站「困在樓梯上」 消防員出動救援成奇景
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
西班牙首都馬德里23日深夜發生嫌犯開着偷來的汽車闖進一處地鐵與巴士站，結果車被卡在站內的階梯上動彈不得，消防隊員拿出滑輪與鎖鏈，才把這輛車費力地移走。
這宗事件發生在橢圓廣場（Plaza Elíptica）地鐵與客運站，此處有兩條地鐵，可換搭市區巴士、城際巴士與開往托雷多（Toledo）的長途客運。路透與《國家報》（EL PAÍS）報導，這輛被偷的汽車闖進了站內，隨後就困在階梯上。
十多名消防員助脫困 點擊放大瀏覽：
+7
據馬德里緊急勤務部門發言人的說法，嫌犯開著車經由A-42高速公路的客運專用車道進入站內，先開始繞圈子，接着穿過玻璃門開進大樓，最後被樓梯卡在。儘管車站當時仍然開放，整宗事件並未造成任何傷亡。
從西國媒體與馬德里緊急勤務部門發布的影像可見，這輛車狀似開下樓梯後，被兩側的欄杆卡住。十多名消防隊員則拿出滑輪與鎖鏈，將保險桿已經破損的汽車從較低樓層經階梯移到一樓。開車的嫌犯被送往醫院，據報藥檢測出海洛英陽性反應，已經遭到逮捕，整宗案件仍在調查之中。
英偷車賊無路可逃竟「躲進熊啤啤體內」 騙警察 因1個破綻被發現首爾豪雨釀水浸 西裝男受困車頂快遭淹沒 網民分享陷險境視角油站點煙意外自焚 俄羅斯男急忙做這一件傻事 令愛車隨即着火美警靠蘋果AirPods這功能破案找出偷車賊 與疑犯展開飛車追逐戰捷克警方沒收罪犯一輛法拉利Ferrari 458 Italia 改裝成超級警車日本汽車傲視全球 為何電動車發展不如中國？ 3原因致落後於人美國德州貨車人蛇慘劇53人活活焗死 倖存者憶述靠朋友一句話保命
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】