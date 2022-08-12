孟加拉的一名網紅歌手「英雄阿羅姆」（Hero Alom）因為唱歌時常不在音準上，被網友認為相當逗趣又搞笑，因此累積了不少粉絲，然而也不是人人都喜歡這樣的風格，近日，他因為「唱歌太難聽」，遭到孟加拉警方闖入家中逮捕，且拘留了8小時，更逼迫阿羅姆簽下保證書要他以後不再唱歌，此舉也惹惱了當地民眾，認為警方這樣的做法是侵害人權。



綜合外媒報道，38歲的網紅阿羅姆，因為喜愛歌唱，從2015年就會翻唱歌曲放上網，不過阿洛姆的「唱腔」相當特別，時常不在音準上的走音風格，讓他瞬間爆紅，成為年輕人喜愛的對象。

更有不少年輕人認為相當「洗腦」，不僅會播他的音樂聽，還會把他的MV做成表情包，讓阿羅姆竄紅的更快，並且已經擁有了超過300萬的粉絲。

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阿羅姆最受到歡迎的一支影片《阿拉伯之歌》，他著阿拉伯傳統服飾，並且在沙漠風景的背景特效中，與動畫駱駝一起合唱，YouTube點擊已經超過2900萬，而阿羅姆不僅在YouTube上火紅，他更跨界參與電影演出，出演綜藝節目，甚至還曾經參加孟加拉大選。

阿羅姆近日發出一部影片，內容指控孟加拉警方於7月28日清晨6點，闖入他位在達卡（Dhaka）的家中，並且將阿羅姆逮捕還拘留了8個小時，阿羅姆敘述當時情景表示，自己被抓到後「受到非常嚴重的精神折磨」，還說警方一直不停的問他為什麼樣唱這些歌，更要求他簽下「道歉書」，要求阿羅姆為唱歌難聽道歉，並且要保證以後不再唱歌，還譏笑他因為太醜所以無法成為歌手，更逼迫他應該要改掉他的藝名「英雄（Hero）」。

阿羅姆被釋放後，隨即就發布影片，並且將自己打扮成囚犯的模樣，還在假裝自己在監獄的場景中唱歌，表達自己對警方的不滿。

他也怒斥孟加拉警方：「孟加拉是一個民主國家，若我不能表達自己的意見及唱歌，那就侵犯了我的自由權。」阿羅姆揭發此事後，讓不少國民氣炸，認為孟加拉警方侵犯個人權益。

然而，孟加拉警方也對此做出回應，表示是因為近來接獲到許多投訴，都稱阿羅姆不按照傳統的形式唱歌，並以「魔音」來破壞諾貝爾得主泰戈爾與孟加拉民族詩人伊斯拉姆（Kazi Nazrui Islam）的作品，以及那些被傳唱數十年的經典孟加拉老歌，因此他們才會採取行動，他們也回擊阿羅姆，認為他只是想要炒流量，更否認有要求他改名。

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