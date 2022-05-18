美國會半世紀以來首場「UFO聽證會」　軍方解密影像曝光

半個多世紀以來，美國首次在17日舉行閉門的「不明飛行物體」聽證會。



五角大廈官員表示，報告的不明飛行物數量已增至約400件，其中甚至有11宗與美國軍機險些「空中擦撞」的案例。

然而目前仍無任何證據表明這些物體是外星人或來自國外，報告也無法解釋大多數物體。

稱飛行員怕被嘲笑隱瞞 直言不明飛行現象（UAP）相關情報「是真的」（點圖了解更多）▼▼▼

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綜合外媒報道，美國議員卡森（André Carson）是眾議院反情報、反恐和反擴散情報小組委員會主席，他在聽證會上指出「UAP（不明飛行現象）是潛在國家安全威脅」，「長久以來，與UAP相關的負面標籤阻礙完善的情報分析。飛行員避免報告UAP事件，或害怕在報告時遭到嘲笑，國防部官員將這類問題置於幕後或完全隱藏起來，害怕遭到國安機構的質疑眼光」，「但今天我們知道得更清楚了，UAP無法解釋，這是真的」。從2004年到2021年的143份UAP報告仍是個謎，而自去年的報告以來，事件數量已增加到約400宗左右，目擊事件「頻繁且持續」，經常發生在軍事訓練區或其他指定空域內。

海軍情報局副局長布雷（Scott Bray）在聽證會上出示解密檔案影像，是2021年一名海軍飛行員觀察到的一個UAP影像，只見一個「球體」快速經過駕駛艙；不同時間拍攝的其他影片及照片則顯示，西海岸夜間空中漂浮著發亮的三角形物體，多年後，又在另一個海岸拍到類似的東西，似乎是某種「無人機系統」，而三角形外觀是光線在被相機捕捉前，穿過夜視鏡所顯示的結果。

布雷在簡報中說，發光的三角形物體究竟為何，頗長一段時間無法解釋，最後則歸類於無人飛行器（unmanned aerial vehicles，UAV），至於出現在軍機駕駛員前方的物體到底是什麼，軍方到現在仍然無法解釋。布雷還指出，這些奇怪物體有11次險些與美國軍機發生「空中擦撞」，而除了美國之外，其他國家也有自己的UAP報告。

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