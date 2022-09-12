73歲查理斯三世健康藏隱患？　手指腫脹似香腸　醫生分析原因

英女王伊利沙伯二世（又譯伊莉莎白二世）於8日逝世後，他的長子查理斯自動繼位，成為英王查理斯三世。近日他出席活動時，水腫脹紅的「香腸手指」引發民眾議論紛紛，擔心他的健康出狀況。醫生則指出，這可能是老化或關節炎導致的水腫，並非重大疾病的跡象。



《每日郵報》報道，英國女王過世後，許多民眾發現73歲的查理斯三世現身時，手指出現水腫的狀況，對他的健康感到擔憂。報道指出，其實查理斯三世深受水腫困擾多年，2012年，他前往澳洲時，手指也出現腫脹發紅，他甚至自嘲那是「香腸手指」。

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對此，英國醫生奈伊（Gareth Nye）分析這個症狀背後可能的兩個成因。奈伊指出，對於65歲以上的長者來說，水腫是相當常見的症狀，通常出現在腿部和腳踝，手指也可能出現腫脹。老年人久坐後容易引發這種症狀。報導指出，查理斯三世在經歷長期飛行、或造訪炎熱國家時，水腫的狀況特別明顯。

奈伊表示，導致水腫的另一個原因是關節炎，這種疾病也好發在60歲以上的長者身上，使手指出現僵硬、疼痛和水腫等症狀。雖然服用藥物可以緩解疼痛，但無法消除腫脹。其他成因則可能是過度鹽分攝取、服用高血壓或類固醇藥物等等。奈伊指出，水腫通常只是因為老化所導致，並非嚴重健康問題的跡象，希望民眾不要太過擔心。

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