英女王逝世｜梅根現身溫莎堡舉動超親民　意圖扭轉「惡媳」形象

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與世長辭，不過第一時間並沒有見到孫媳婦梅根（Meghan Markle）奔喪，引發外界議論。不過梅根後來和夫婿哈里王子（Prince Harry）現身溫莎堡外，不只熱情跟民眾握手寒暄，甚至大方擁抱一名14歲英國女孩，似乎想用親民舉動，翻轉她在英國人心中的形象。



十指緊扣全程和老公哈里牽緊緊，儘管梅根缺席見女王最後一面，但她現身在溫莎堡外，依舊話題滿滿。

面對民眾送給女王的花束卡片，梅根彎下腰仔細端詳，還時不時轉頭跟哈里分享。

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接着走到一旁，梅根開始親切與英國民眾握手寒暄，接受捧花嘴裏不斷道謝，在與民眾互動這長達40分鐘，梅根全程掛着微笑，形象相當親民。

I don't think I would ever be over this hug#WeLoveYouMeghan pic.twitter.com/TL7VgjUoir — Meghan lights up the room 🌸💜 (Ceci) (@SuccessSussex) September 11, 2022

英國民眾：「我們一直在等她來，然後她（梅根）走近我，問我的名字，今天過得怎麼樣，在這裏等了多久，我問她能不能抱抱我，結果她就擁抱我。」

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人群中這名14歲英國女孩還大膽向梅根討抱抱，梅根毫不遲疑張開雙手，這名女孩事後接受美國媒體CNN專訪時，難掩興奮之情。

Meghan hugs a well wisher in the crowd. Looks like they both needed it. This is the kind of warmth the Royal Family need to show in times like these. pic.twitter.com/E8x0QrN3eo — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) September 10, 2022

英國民眾：「這真的是一個超棒的時刻，我到現在還在發抖，很高興看到威廉和凱特，梅根和哈里四人在一起，這樣很好，我只是想向她展示，我很歡迎她來到這裏。」

儘管有傳言英國新王后卡米拉（Camilla）和梅根，可能掀起另一波「婆媳大戰」，不過這次回英國梅根脫掉傲氣展現親民姿態，似乎想努力翻轉在英國人心中的形象。

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