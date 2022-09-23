日本自由行｜各地旅館熱切盼望開關　旅客再不來就要倒閉

日本終於正式開關，首相岸田文雄在9月22日宣布在10月11日進一步放寬入境限制，容許個人自遊行及免簽證優惠。預料訪日旅客將會逐步恢復增加，這對已等待多時的觀光業界來說是件喜訊。



在箱根經營近10間旅館的一之湯集團社長小川尊也表示，能夠開關讓更多旅客訪日讓人期待，因不重開邊境怎樣也不可能讓業績恢復到疫情前水平。

與其他傳統貴價旅館不同，一之湯在箱根的旅館以「價格破壞」低價著稱，在疫情前已有不少外國人光顧。外國人旅客佔全體住宿客的四成，集團正準備更新網頁及與網上旅行社合作，針對旅客推出套餐。

圖為7月29日，東京池袋街上。日本將在10月11日解除旅遊入境限制。（Getty）

除了旅行社的外，個人遊旅客回歸也讓不少旅館酒佔期待。一間在首都圈以接待個人遊旅客為主的旅館表示，當時政府以東京奧運能吸引大量旅客目標，全國新建了一堆酒店。但疫情衝擊令旅客數量大減，儘管官方一直推出舒困措施，但無息無擔保的優惠期限在明年就要結束：「如果再沒有旅客到來，小規模經營的相信就得接連倒閉。」

日本在前首相安倍晉三的推動下，開展了積極的推廣吸引旅客，設下每年3000萬，甚至4000萬人的入境目標，以「旅遊立國」推動日本經濟。原定在東京奧運就能達成，但因疫情關係跌至谷底，不少旅客設施，零售企業等因堅持不下接連倒閉。

在東京經營日式旅館，接待外國旅客超過40年的澤之屋旅館表示，他們過去九成的旅客都是來自美國、歐洲的外國人旅客，而且絕大部分都是個人遊：「有八成訪日旅客都未有參加旅行團，所以一天不開放個人遊，日本肯定會落後於其他地區。」

隨着個人遊開放，據知已有熟識的外國旅客在那訂購了自10月21天的住宿，可見旅客對日本開關的熱切期待。