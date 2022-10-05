日本自由行︱厚生勞動省正式公布新認可疫苗名單　科興和國藥上榜

日本10月11日會恢復讓自由行旅客入境，遊客若已接種3劑認可疫苗，可以免除出發前72小時的PCR檢測證明。日本厚生勞動省10月4日正式發布更新的認可疫苗名單，中國的科興疫苗、國藥疫苗等新入榜，名單自10月11日起生效。



日本目前認可的疫苗包括復必泰（又稱「輝瑞疫苗」，由美國輝瑞與德國BioNTech聯合研發）、英國阿斯利康（AstraZeneca）、美國諾瓦瓦克斯（Novavax）、印度Covaxin（科瓦克辛）及美國莫德納（Moderna）、美國強生（Janssen）。

在新名單下，自10月11日起，日本也會認可中國科興疫苗、國藥疫苗、康希諾疫苗，還有由印度血清研究所的COVOVAX疫苗與Covishield疫苗。日本之前已曾在官方文件稱，將接納世衞（WHO）認可的疫苗。

日本政府公布新認可疫苗名單，新措施會自10月11日起生效（日本厚生勞動省網站）

日本現時安排是持有已接種3劑疫苗證明的入境者，無需在出發前72小時內提交PCR檢測證明。沒持有已接種3劑疫苗證明人士，仍需在出發前72小時內提交檢測證明。有關安排自9月7日已開始實施。

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