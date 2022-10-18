查理斯三世曾密謀推翻英女王？前首相馬卓安狠批《王冠》劇情胡鬧

Netflix影集《王冠》（The Crown）最新的第5季即將上架，但其中1集劇情被傳描寫查理斯三世（Charles III）曾密謀推翻英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II），引來時任首相馬卓安（John Major）爵士的痛批。荷里活業界媒體10月17日披露，對此感到「擔憂」的Netflix已決定，把查理斯三世次子哈里與妻子梅根為主角的紀實影集推遲到明年。



根據報道，將在11月9日上架的《王冠》第5季有1集名為《維多利亞女王症候群》（Queen Victoria Syndrome），情節主線是1991年時，還是王儲的查理斯三世曾召見馬卓安爵士，抱怨不得不等待接下王位。

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該集是依據當時的《星期日泰晤士報》實際進行過的民調，稱君主制過時了，而伊利沙伯女王應該退位給查理斯王儲。劇情則描述查理斯王儲私下同意該報的一段話，稱「一位年邁的君主在王座上太久了，她的遠離現代世界致使人們開始厭倦，不只對她，還有君主制本身」，隨後找來時任首相馬卓安舉行秘密會議，講述了愛德華七世怎麼因為維多利亞女王的長久治世而幾十年來「一直在準備接替」。

馬卓安爵士向《星期日郵報》發出聲明，批評《王冠》描寫的劇情是「惡意的胡說八道」（Malicious nonsense），堅稱沒有關於發生過這種關於密謀推翻已故女王的對話。其他體制內人士也花了一個周末猛烈抨擊還沒有上架的影集，依靠的通常還是第5季節目據稱納入情節的不準確報道。

（編按：Netflix發聲明回應稱，《王冠》一直以來都是以歷史事件為題材的電視劇，第5季是一部虛構的戲劇化作品，想像在王室重要的十年中，暗地裏可能發生的事情。

這並非《王冠》首次捲入爭議，《泰晤士報》曾引述消息指此劇得罪不少高級王室成員，多間英媒指威廉王子不滿《王冠》內有關其父親查理斯的內容，也對此劇將重現戴安娜王妃接受BBC爭議訪問一幕感生氣。

《太陽報》也引述王室消息指，英女王生前曾喜歡看《王冠》，但之後對劇集令菲臘親王看來像個冷漠父親感不滿。）

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《Deadline》指出，哈里與梅根主演的紀實影集已經非正式排定於12月播放，但隨着數日的負面頭版新聞，Netflix的高層覺得11月讓《王冠》上架，緊接着在12月播放哈里與梅根的紀實影集會是魯莽之舉。一位消息人士透露，「他們在Netflix感到擔憂，先眨了眨眼，接着決定推遲紀實影集」。

Netflix表示，「從未有任何薩塞克斯公爵與公爵夫人的紀錄片得到證實」。《Deadline》則聯繫兩人的Archewell製作公司徵求意見。

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