拜登其實是格GAME好手？　美國線上電競大賽「拜登」成功奪冠

遊戲玩家的名字，除了是角色的標記，若玩得強勁還有震攝的作用。當然名字也不是亂取的，但近日一隻格鬥遊戲大賽，排行第一名的名字卻讓人驚訝——美國：喬拜登（USA Joe Biden），連結的Twitter是白宮總統專用的帳戶。



在10月24日，於Discord上舉行的《GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R》比賽結果，由「拜登」奪得冠軍。使用的角色是Chipp，一個雖然動作很快但頗難控制的上級者角色。

圖為10月24日，Guilty Gear ACPR Discord的大賽中，拿第一名的是「拜登」。（Guilty Gear ACPR Discord Twitter）

他的出現首先引起了網上遊戲雜誌PC Gamer的注意，報道指出：「一名叫拜登的Guilty Gear玩家，正在他所參加的所有比賽中所向披靡。」

「沒人知道他是誰，所以大家都稱他是美國總統。」

這「拜登」的強勁不容置疑，根據微軟旗下電競平台Start.gg資料所得，他自2020年開始活躍，參加了116場賽事，經常打入前十名，甚至前五。由於這些比賽幾乎全都是線上進行的，無需露面，沒有人知道這神秘的「拜登」是誰，但可以肯定這肩負着美國第46任總統大名的玩家在Guilty Gear中實力非凡。

且讓人感到驚訝的，是比賽官方把@POTUS的Twitter帳戶標記在這「拜登」的登記上。@POTUS是美國總統的專用Twitter帳戶，現由拜登主理。

美國《華盛頓郵報》聯繫了白宮，問道Guilty Gear大賽名為「拜登」的玩家是否拜登本人，但基於某些原因，白宮沒有回覆。

不論如何，雖然很難想像日理萬機的拜登會有時間玩遊戲，而且還要玩得如此厲害，「拜登」這名字會繼續在Guilty Gear界名震八方一會兒。