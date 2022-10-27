懂中文更進過軍校　比利時公主生日美照發布　準女王氣勢奪屏而出

歐洲許多國家都有王室，比利時王儲伊麗莎白（Elisabeth Therese Marie Helene）公主10月25日喜迎21歲生日，比利時王室Twitter發布了兩張美照，21歲的美麗公主瞬間成為國際「嬌」點。



照片出自比利時王室御用攝影師博格茨（Bas Bogaerts）之手，官方推Twitter寫下「伊莉莎白公主今天21歲了！生日快樂」。照片中伊麗莎白公主倚靠窗邊，金棕色長髮自然垂落，公主目光望向窗外，沒有穿華服，年輕公主一身優雅、淺色簡單穿搭，搭配金色耳飾，整個人散發優雅恬適的高貴氣質，準女王風範顯露無疑。

根據多家外媒報道，伊麗莎白公主是比利時國王菲利普（Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）的長女，也是比利時王室第一順位的繼承人，比利時於1991修改繼承法，伊麗莎白公主登基後，將成為是比利時史上首位「女王」。

伊麗莎白公主曾進入歐洲王室最青睞的寄宿學校UWC大西洋學院，取得國際學士學位後，去年進入牛津大學林肯學院學習歷史與政治。今年7月，伊麗莎白又完成比利時皇家軍事學院為期一年的社會和軍事科學訓練，還曾參加耶魯全球青年學者計劃，堪稱文武雙全。

比利時的官方語言就有法語、荷語以及德語，伊麗莎白也精通英語，還學過一點中文，除了外貌出色，伊麗莎白公主還動靜皆宜，會彈鋼琴，熱愛運動，滑雪、網球、風帆、潛水等體育活動也難不倒她，她還有兩位弟弟一位妹妹，家族感情很好。

伊麗莎白公主將成比利時史上第一位女王，點擊圖輯瀏覽更多照片：

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