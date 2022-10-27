生仔好過生女？研究稱湊仔大腦易衰退　湊女反而降低失智風險？

養小孩費心又費神，不過近期一項研究指出，養兒子比養女兒還辛苦。研究發現，有兒子的父母衰老得比只有女兒的父母還快。



據《鏡報》（Mirror）報道，美國哥倫比亞大學一項研究指出，需要養育兒子的爸媽，可能會衰老得更快。隨着年齡增長，養育兒子的父母大腦處理能力下降得比養女兒的父母還快。

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這項研究針對美國13222名50歲（含）以上的父母，進行長達18年的智力測驗。受試者中有82.3%的父母至少有1個兒子，而61.6%的受試者為女性。受試者需要在研究中解數學題、倒背數字，並且背下研究人員朗讀的單字表。研究剛開始時，男孩的父母跟女孩的父母智商水準相當，不過隨着孩子長大，父母老化，男孩父母的智力水準就變得比女孩父母的智力水準要低。

研究還發現，父母生越多兒子，大腦衰退的情形就越嚴重。哥倫比亞大學研究專家沃芙娜（Katrin Wolfova）在研究中提到，與沒有兒子的父母相比，有多個兒子的父母認知能力退化得更快，因此推論兒子的數量與父母的健康狀況有關。

專家認為這項結果與生理性別無關，因為在父母身上都觀察到認知能力退化的情形。除此之外研究也指出，女兒能提供更多的社會支持與情感支持，因此對於父母的健康有益，能夠降低父母罹患憂鬱症和失智症的風險。

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