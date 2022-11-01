荷蘭抽象畫大師名作疑遭「倒掛」70年　但誰也不知正確擺法

由荷蘭知名幾何形體派藝術大師蒙德里安（Piet Mondrian）創作的名作《紐約市1號》（New York City I），在過去達77年以來，在全球多個藝術館中展出。



不過近期卻被一名藝術史學家發現，這幅作品疑似多年來都被「掛反」。對此，館方也證實這項說法，不過為了避免作品受損，短期內並沒有將它「轉正」的計畫。

綜合《CNN》等外媒報導，《紐約市1號》是蒙德里安在1941年至1942年間，從歐洲遷往紐約居住時的創作，由數條垂直交錯的藍色、紅色和黃色膠帶完成，並於1945年首度於紐約現代藝術博物館（MoMA）展出。

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近期正在德國北萊茵-西伐利亞藝術品收藏館（Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen）的蒙德里安回顧展中展出。不過，一名藝術史學家對比了一張蒙德里安工作室的舊照後發現，當時放置在工作室裡的《紐約市1號》，竟然與現在擺放的方位顛倒，顯示出蒙德里安在創作時，似乎是把線條較密集的那一側作為上部，結果從最一開始就被掛反。

對此，館方表示，初步目測檢查證實了作品長期以來都被掛反的說法，但是也不排除蒙德里安在創作的過程中，頻繁地翻轉畫布。如此一來，就沒有所謂的正確或錯誤方向。但是，有鑑於蒙德里安早在1944年就已經離世，到底正確的擺法是什麼，恐怕不得而知。

北萊茵-西伐利亞藝術品收藏館館長麥爾布薩（Susanne Meyer-Büser）表示，由於貿然轉動作品可能會解體，因此目前還是會以當前的狀態展出，將此當成是這幅藝術品獨特的一部分。

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