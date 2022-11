雙11｜1111不止是光棍節　也是第一次世界大戰停戰紀念日

11月11日除了是中國大陸「光棍節」,對不少人而言也是「淘寶」大日子,內地「雙11」購物節凌晨開賣僅3分鐘,成交額已突破100億元人民幣。



1111也是歷史上一個不可忘記的日子——英國及英聯邦地區的「國殤紀念日」(Remembrance Day),或稱「和平紀念日」、「停戰日」、「國民哀悼日」。

許多人左襟都會戴上虞美人花(Poppy),紀念在第一次世界大戰於1918年11月11日上午11時停戰;以一朵朵小紅花懷緬那些在一戰及二戰,和其他戰爭中犧牲的平民與軍人。

每年十月底,不少人選擇在胸前別上一朵紅色的虞美人花,紀念在世界大戰陣亡的將士及戰爭中的死難者。當年一戰持續了約4年3個月,約1600萬人喪生。

而最近爆紅的Netflix 電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)就是在描述第一次世界大戰的殘酷,以及11月11日停戰那一天,活下來士兵感受到的各種錯愕感。

這些年輕士兵在比利時與法國西北部交集點的西方戰線所感受到的震撼、親身體會到的經驗,讓渴望在戰場上成為英雄的念想完全破滅,而看到同袍一一死去,對戰爭的美好幻想也因此不復存在。

「和平紀念日」衍生自「停戰日」(Armistice Day),亦有人稱之為「虞美人花日」(Poppy Day)。虞美人花是在一戰期間,盛開於比利時法蘭德斯戰場的花朵。

加拿大軍醫兼詩人麥克雷(John McCrae)當年於法國北部及比利時的戰地救援,目睹其好友於比利時沙場陣亡;他看到滿山盛放小紅花,對比着浴血的戰場,有感而發寫下著名詩作〈在佛蘭德戰場〉(In Flanders Fields),詩篇一直流傳後世,小紅花亦因此被人用作紀念一戰的標誌。

《In Flanders Fields》全文

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved, and now we lie,

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

參考譯本:

在法蘭德斯戰場虞美人迎風開放

開放在十字架之間,一排排一行行

標示我們斷魂的地方

雲雀依舊高歌,展翅在藍藍的天上

可你卻難以聽見,因為戰場上槍炮正響

我們死去了,就在幾天前

我們曾經擁有生命,沐浴曙光又見璀璨夕陽

我們愛人也為人所愛,可現在卻安息在

法蘭德斯戰場

繼續和敵人戰鬥吧

顫抖的雙手拋給你們

那熊熊的火炬,讓你們將它高舉

你們若辜負死去的我們

我們將不會安息,儘管虞美人

染紅法蘭德斯戰場

