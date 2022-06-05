日本皇室｜紀子妃冒死高齡產子　為丈夫愛兒爭權　卻被嘲笑面狐狸

日本皇室篠宮文仁親王的長女真子公主力排眾議與大學同學小室圭結婚後，一度傳出於美國生活經濟拮据，近日，日媒更透露，真子公主的母親紀子妃與父親文仁親王關係急速惡化，夫妻倆已到了冷戰一段時間，除了公事以外，幾乎不交談的程度！



為真子公主婚姻吵翻天！紀子妃、文仁親王關係急速惡化

日媒報道，熟知秋篠宮家的相關人士指出，紀子妃相當不滿文仁親王對於真子公主婚事的處理方式，雖然從未對真子公主結婚給予正面回應，卻仍無法阻止其步入這樁不受看好的婚姻，反而令輿論甚囂塵上！

紀子妃狐狸笑容的背後，藏的未必是心機暗算，而是一生難以道盡的心酸。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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終結日本皇室40年沒皇子誕生紀錄！紀子妃40歲高齡產子

紀子妃是繼美智子上皇后後，第二位嫁入皇室的「平民王妃」，不過，相較於出生日本富裕家庭，父親是日清製粉公司總裁的美智子；以及，來自名門世家及外交官背景的大嫂雅子妃，父親是大學教職員的紀子妃，則出生於書卷氣息濃厚的中產階級家庭，因此，紀子妃也曾一度被日媒戲稱為「3LDK王妃」，意即居住於三個房間加廚房、客廳、飯廳的公寓的王妃。當時，日媒就曾分析，以紀子妃的出身，若能生下兒子便能母憑子貴，在日本皇室中，將有更穩固的立足點！

果真，紀子妃於高齡40歲時，奮力一搏於2006年生下了第二順位繼承人悠仁親王，也結束了日本皇室40年沒有皇子誕生的紀錄！文仁親王為目前日本皇位繼承第一順位的皇嗣，也就是說，秋篠宮目前同時擁有了2位繼承人，不得不歸功於紀子妃的努力～不過，紀子妃卻在為丈夫與兒子拚繼承權的這些年，逐漸被外界貼上了「笑面狐狸」的標籤。

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笑容愈來愈像狐狸！被爆不受官邸人員愛戴，風光背後滿是心酸

日媒表示，紀子妃剛入宮時，有着來自書卷家庭的純真，卻在年復一年的相夫教子與無數應酬中，漸漸相由心生，變得更加圓滑世故，笑容也愈來愈如狐狸般，高深不可莫測～

近日更有宮內人士透露，紀子近日對官邸職員相當嚴厲、吹毛求疵，與過往如上皇后美智子那優雅沉穩的態度，簡直判若兩人，可見，紀子妃不僅與丈夫文仁親王關係惡化，也不受官邸人員愛戴。

綜觀皇室女性，美智子上皇后罹患了失語症及憂鬱症；雅子妃也因不堪壓力，被逼出了適應障礙症，至今18年未解，或許，紀子妃笑容的背後，藏的未必是心機暗算，而是一生難以道盡的心酸，也令人不禁感嘆，嫁入皇室的女性，或許真無平凡幸福可言。

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