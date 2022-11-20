卡塔爾世界盃︱研究：票價歷來新高　決賽門票平均比4年前貴59%

2022卡塔爾（Qatar，又譯卡達）世界盃將於11月21日凌晨開波，德國運動用品零售商「凱勒體育」（Keller Sports）統計過去20年數據後估算，卡塔爾世界盃門票可謂歷來最貴，與2018俄羅斯世界盃相比，平均票價成長近40%，冠軍賽平均票價更上漲59%達到684英鎊（約6360港幣），背後原因可能與大量建設有關。



英媒引述研究報道，俄羅斯世界盃時，一個座位平均票價為214英鎊，卡塔爾世界盃一個座位平均票價則飆漲至286英鎊。

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研究寫道，卡塔爾為了舉辦世界盃，興建6座新體育館，並且徹底翻新另外2座體育場，據稱耗資30億美元。另外，又花了更多資金拓展首都多哈（Doha）的基礎建設，例如大眾運輸及重建國際機場，「因此卡塔爾世界盃成為史上平均票價最貴的一場世界盃比賽，一點也不令人意外。」

這是世界盃首次在中東國家舉辦，此前國際足球總會（FIFA）透露，卡塔爾8座體育館已經賣出近300萬張門票。

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