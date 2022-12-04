貓聽得懂飼主是否在跟牠說話　研究指出對您「無反應」原因

如果貓咪沒有回應你愛的呼喚，可能需要考慮牠們是否只是在無視你。



在對16隻家貓進行一系列的實驗中，研究人員表明貓科寵物知道主人的聲音。當主人與牠們交談而不是與另一個人時，牠們的行為也會有所不同。

當聽到熟悉的聲音時，研究中的貓咪經常會愣住，尾巴擺動，眼睛眨動，或者耳朵抽動——但只有當這些話的語氣是對一隻有小爪子和大肚子的可愛絨毛球說時。

如果主人用他們典型的聲音說同樣的話時，貓咪似乎能感覺到這話不是針對牠們的。

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當針對嬰兒或寵物時，較高音調、簡短的話語和重複的聲音是人類語言常見特徵。例如，狗已被證明能夠感知到主人聲音中的語氣和意義。

事實上，2017年和2018年的實驗發現，當寵物主人使用「狗語」（例如：誰是好個好孩子？）時，它比對其他人的語言更能引起狗的注意和喜愛。

過去的研究還表明，人類使用一種特定的語調與他們的貓交談——引入更多感性的「氣音」品質以表示友好和親近（雖然目前還不清楚貓是否在意這些。）但目前的實驗是第一次探索貓對貓的引導語言和人類的引導語言的實驗。

與狗類似，研究人員發現貓可以區分針對其他人的言語和專門針對牠們的言語。但這只有在這些句子是由貓主人說出的時候，情況才會如此。當一個陌生人以同樣的、針對貓的方式說話時，寵物並沒有表現出太大的興趣。牠們只是照往常一樣做著自己的事。

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研究結果表明，不習慣陌生人的成年家貓只學會解讀主人說話時的細微差別。換句話說，貓與人之間的親密關係可能是基於經驗，而不是天生對人類聲音中友好、親密品質的先天偏好。

未來的實驗應該比較更多社會化的貓是否學會了對陌生人的講話做出更好的反應。例如，貓咪咖啡館裡的貓咪似乎對人類的語言有高度的適應性，不僅知道自己的名字，還知道了周圍其他貓的名字。

另一方面，目前研究中的家貓都住在單間公寓裡，而且大多數只有一個主人。為了減少對未知因素的壓力，實驗是在每隻貓的公寓內進行。牠們的主人也總是在房間裡，儘管牠們靜靜地坐著並且在整個實驗過程中沒有與貓互動。

貓之前見過的實驗者隨後會播放一系列的錄音，中間有30秒的休息時間。這些錄音是在之前貓與其主人之間自然互動過程中所錄製的，包括呼喚貓的名字。之後，寵物主人用對另一個人的語氣記錄了他們對貓說的同樣的話。最後，一個陌生人被錄下了所有場景中模仿主人的話語和語氣。

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當最後的音頻播放給一隻家貓時，只有當主人的聲音以貓的方式說話時，寵物的行為才會改變。例如，貓可能會停止梳理自己的毛髮以回叫或看向聲音。其他時候，貓的反應不那麼明顯，牠們的耳朵靜靜地轉向主人的聲音，同時看起來不感興趣。當聽到一個陌生人的聲音，或者主人的聲音聽起來像是在和另一個人說話時，貓的行為不會改變。

該研究僅基於少數的寵物，牠們都有類似的生活方式，但作者表示，他們的發現是了解我們的寵物如何理解我們的一個良好開端。作者寫道：「研究結果強調了一對一的關係對於室內伴侶貓的重要性，牠們似乎不會把與一個人建立的溝通方式推廣到所有人類對話者身上。」

【本文獲「明日科學」授權轉載。】