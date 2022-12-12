土耳其逾1萬年石雕出土「男子手握下體」嘟嘴　謎題待解學者𢲷頭

土耳其一幅距今1.1萬年的石壁浮雕在2021年出土。石雕刻有兩個場景，其中一名男子雖被猛獸圍繞，卻沒有逃走，站定並手握下體；另名一男子面對公牛時，竟露出巨大陰莖，狀甚怪異，讓進行研究的學者如墮五里霧中。



美媒12日報道，石雕2021年於土耳其東南部烏爾法省（Urfa）一處新石器時代遺址出土，高70至90厘米，闊3.7米，繪有兩個或有敘事關聯的情景。成品年代大約在公元前9,000年前後。

浮雕左方刻有一頭犄角巨大的公牛，而面朝公牛的男子姿勢半蹲，右手握蛇，左手六指齊張，腹下位置有一根巨大陰莖。而右方的男子則被兩隻蓄勢待發的豹包圍，手握陰莖，瞪眼張唇。這名男子比浮雕上的其他事物都要立體，表情描劃細緻，未知有何深意。

圖為土耳其烏爾法省（Urfa）新石器時代遺址2021年出土石雕，估計成品於1,1000年前。（Antiquity Journal）

土耳其考古學家厄茲多安（Eylem Özdogan）8日在《古物》（Antiquity）期刊發表論文指出，浮雕的製成年代正值人類從狩獵採集社會過渡至農耕畜牧社會的時段，當時人們看待自身的方式正發生變化。作品或反映出社會過渡至更穩定生活形式時，人類與自然環境及周遭動物間的複雜關係，更可能傳達一種集體記憶，以「拯救」劇變中的群體價值觀。

厄茲多安認為，浮雕的兩個場景互相關聯，正講述一個發展中的故事。他指場景具有主題及敘事上的完整性，是迄今為止在近東地區發現最詳盡的新石器時代「故事」敘述，「使我們更接近新石器時代的人們和他們的世界。」