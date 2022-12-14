東京迪士尼遊行遭怪客「踩場」　卡通人物神反應緩和緊張

日本東京迪士尼12月13日下午3時左右，有一名不明男子突然闖入花車遊行的隊伍，當場把在一旁跳舞的卡通角色嚇壞。所幸男子衝到花車前沒多久，馬上就被後方另一名機警的工作人員制伏，而警方接獲通報後，也即刻趕往現場，並將男子帶走，這場鬧劇才落幕。當時有許多遊客拍下事發畫面，相關影片也早已在Twitter瘋傳。



根據《千葉日報》報道 ，警方於12月13日下午3時50分接獲東京迪士尼通報稱，「有不明男子在花車遊行時做出干擾行為。」警方獲報後趕往現場，並將已經被工作人員制伏的男性帶走，所幸並未造成人員傷亡。

即睇黑衣男突闖花車遊行演出狀況：（按圖了解）

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由於當時正好是花車遊行期間，有許多遊客正在錄影，因此Twitter上也瞬間出現大量現場影片與畫面，更有男子闖入花車隊伍到被工作人員制伏的整個過程。

從影片中可以看到，身穿黑衣的男子先是從花車隊伍行徑方向的右邊闖入，他朝着前方用力揮手，隨後轉身往後方狂奔。一名在場維持秩序的工作人員見狀，在短短幾秒內立刻縱身撲倒鬧事者，並將其制伏在花車的右方。而其他工作人員也立刻上前壓制男子。

場面一度混亂，而在場的卡通人物為了緩解緊張氣氛，則是不斷地向遊客揮手，企圖轉移注意力。目前尚無法確定男子的動機以及身分，雖然並未造成人員傷亡，但是整個花車遊行表演被迫暫停6分鐘。

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