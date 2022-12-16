交換禮物收到彩券超失望？女子即場開獎獲天降橫財過百萬元

美國肯塔基州一名女子參加公司的交換禮物活動，抽到同事送的2張刮刮樂，她難掩失望地苦笑刮開，沒想到竟幸運抱回17.5萬美元（約新台幣537萬元）大獎，立刻讓在場所有同事羨慕不已。



據外媒《WAVE》報導，來自肯塔基州路易斯維爾的幸運女子蘿莉（Lori Janes），12月13日參加公司舉辦的交換禮物活動，收到價值25美元（約新台幣740元）的2張肯塔基州刮刮樂彩券，讓她十分失望，當下所有同事都慫恿她現場刮開，結果人生大逆轉，她瞬間成為這場交換禮物活動上的最大贏家，第一張刮中50美元（約港幣388元），繼續刮開第二張竟獲得該遊戲的最高獎金17.5萬美元大獎（約港幣136萬元）。

蘿莉表示，「在場的每個人當時都瘋了，還有很多人和我借彩券再次檢查，甚至有人掃描刮刮樂的條碼，只為了確定這是真的」，事後，蘿莉告訴丈夫，這些獎金將拿來付女兒的學貸及家中的車貸。

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