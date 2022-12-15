日本父女共浴不尷尬？　網紅講原因：爸爸分擔育兒責任

妳能跟父母一起洗澡到幾歲呢？日本女偶像北見直美曾在節目中自爆，常與父親、哥哥「全裸泡澡」，一點都沒有尷尬的感覺，讓台灣觀眾感到不可思議，認為日本人仍保有「父女共浴」的習慣有點奇怪。對此，日本YouTuber秋山燿平近日訪問一名女網紅，解釋日人這項習慣的背後原因。



日本女偶像北見直美曾在數年前的節目中表示自己仍與父親及哥哥共浴：（按圖了解）

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日本YouTuber「秋山燿平」針對日本「父女共浴」的習慣，訪問了女網紅由菜，由菜表示，自己和身邊朋友小時候確實都會和父親一起洗澡，大約持續到9歲時，而一般人也多半6至10歲左右，就會停止這項行為，「在日本，女孩10歲以前和父親一起泡澡，是很正常的事」。

對於9歲後多半日本女孩會停止「父女共浴」習慣一事，由菜認為有3種可能原因，「可能是爸爸開始有顧慮，畢竟女兒是異性，所以轉交給媽媽；也可能是媽媽提醒爸爸，女兒長大了，不應該再一起泡澡；此外女兒覺得自己已經是獨立的女性，也可能是一大原因」。

由菜認為「一起洗澡」對爸爸來說是一種育兒職責。（YouTube截圖 /@秋山燿平 ）

而在日本父女喜歡共浴的原因，由菜表示，這對爸爸來說是一種「育兒」的責任。因為在以前，媽媽們多半是全職媽媽，因此育兒由她們負責，而身為上班族的父親便很少有照顧小孩的時間，所以對他們來說「陪伴小孩洗澡」是一種育兒職責。

她也補充，「對工作繁忙的爸爸來說，一起泡澡是親子難得的相處時間，有些話只有在那樣的場合才能說；有些話在媽媽面前不方便說，就可以利用這個共浴時間做溝通。」

此外，對於台灣人認為日本的湯池多半「男女混湯」一事，她也說明「其實非常少見」，年輕人們都認為在陌生異性面前全裸泡湯，是一件非常奇怪的事，「男女混湯可能95%都是男性，剩下的5%是不覺得尷尬的大媽們」。

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