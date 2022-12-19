卡塔爾世界盃｜美斯與小智有7大巧合　網民驚嘆：人生軌跡全重疊

阿根廷足球隊長美斯（Lionel Messi）12月18日帶領國家隊在卡塔爾世界盃2022決賽中擊敗法國奪冠。美媒12月18日稱，有網民發現，美斯的經歷，與日本動畫《寵物小精靈》（又名《精靈寶可夢》）中的主角小智（Ash Ketchum）相似。



美斯及隊友令阿根廷相隔36年後再次奪冠，美斯也因此成為國家英雄。

美國網站Pledge Times於12月18日稱，有網民指出，美斯在球壇上的經歷，其實與小智在追逐成為精靈大師的夢想時的經歷相似。他們的相似點如下：

●小智在動畫中的年齡是10歲；美斯是阿根廷足球隊的10號球員。

●美斯和小智在參加世界大賽前，本來都是所屬地區的冠軍。美斯與阿根廷隊是美洲國家盃（Copa América）冠軍；小智是阿羅拉聯賽冠軍。

●美斯和小智都曾落敗，但他們最終都在很多年後奪冠。

●美斯和小智都在2014年的世界大賽中落敗。美斯所屬的阿根廷隊在2014年世界盃中敗給德國隊；小智在2014年卡洛斯聯盟密阿雷大會中落敗。

●美斯和小智都在2022年出戰世界大賽並勝出。

●美斯和小智都在2022年的世界大賽中，與上屆冠軍決戰。

●小智在勝出世界大賽後，動畫主角也由另一個角色接替；35歲的美斯也有可能會在世界盃後離開阿根廷隊。