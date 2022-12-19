卡塔爾世界盃｜美斯10歲兒打氣「催淚親筆信」曝光　提到天上的他

阿根廷睽違36年奪下世界盃冠軍，美斯老婆安東莉娜（Antonela Roccuzzo，又譯作安批內雅）帶着3個孩子到場見證這一刻。



事實上，美斯10歲的大兒子蒂亞戈（Thiago，又譯作提亞哥）賽前為了幫爸爸加油打氣，曾寫下一封感人的親筆信。

他除了希望阿根廷隊拿到第3座世界盃冠軍，還提到已故「球王」馬勒當拿一定也天上在幫美斯加油。

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根據《鏡報》報道，安東莉娜在老公美斯（Lionel Messi）準備在世界盃決賽迎戰法國隊之前，在IG限時動態發了一張大兒子蒂亞戈寫給爸爸的親筆信，內容改編自先前阿根廷足球代表隊曾在世界盃期間唱過的《Muchachos》歌曲歌詞。信的開頭寫着：「我出生在阿根廷，一個屬於馬勒當拿和美斯的土地，馬維納斯群島之子，我永遠不會忘記。」

信中提到的馬勒當拿被譽為「世紀球王」，1986年帶領阿根廷奪得世界盃冠軍，在60歲時於2020年11月底離世。蒂亞戈繼續寫道：「我無法向你們解釋，是因為你們無法理解，我們（阿根廷隊在2014年世界盃）輸掉決賽後，我為他們哭了多少年。」不過，「那些傷心都在馬拉卡納體育場結束了」。他指的是2021年美洲盃足球賽時，阿根廷在里約熱內盧擊敗擁有主場優勢的巴西隊。

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蒂亞戈最後在信中為父親美斯加油打氣：「現在我們再次感到興奮，我希望阿根廷能贏得第3座世界盃獎盃，想要成為世界冠軍。我們可以想見馬勒當拿在天堂和他的父母，都在一同為美斯加油。」

最後美斯也沒有辜負兒子的期望，果真帶領阿根廷拿回世界盃榮耀，一家人在頒獎典禮儀式結束後坐在獎台上慶祝，老婆安東莉娜也將當天許多開心幸福的全家福照片上傳IG，與大家分享勝利的喜悅。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】