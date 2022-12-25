女教師聖誕節收「疫情期間限定禮物」勁呻　網民笑：放多幾天假

【聖誕節／聖誕禮物】不論大人、小孩都很期待能在聖誕節收到禮物，外國一名女老師最近拿到學校發的聖誕禮物，結果打開後大失所望，因為禮物是一組COVID-19快篩試劑，她氣到在鏡頭前一邊嘆氣一邊抱怨道：「這是在跟我開玩笑嗎？」影片曝光後引發熱烈迴響，有網友笑說：「聽起來是要讓妳多放5天隔離假。」



【圖輯】女老師邊拆邊呻：「這是不是在跟我開玩笑？」點圖放大外網爆紅的影片截圖👇👇👇

根據《鏡報》報導，外國一名美術老師最近在TikTok頻道「@lil.yambs」上傳一條影片，吸引超過18萬次觀看數、1600多則網友留言。女老師在影片中抱怨：「我很困惑，這是不是在跟我開玩笑？我從學校那裏拿到聖誕禮物，但它確實是一盒新冠快篩。」她一邊拆禮物一邊嘆氣，最後勉強苦笑說：「這就是我的聖誕獎金。」

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女老師在影片標題打上「把我當作小孩嗎？哈哈」還附上一個「#教師薪水過低」的主題標籤，明顯對於這個聖誕禮物感到非常失望與不滿。許多外國網友也禮物內容感到驚訝而紛紛留言，「聽起來他們是要讓妳多放5天隔離假」、「我猜這已經過期了，應該要在1年多前發的禮物，拖到現在才發」、「等等，妳收到聖誕禮物了嗎？」、「甚至還用禮物紙包裝起來」、「我現在覺得我收到的免費洗車券很棒了」。

部分網友更一針見血地說，他們所在地區政府有提供免費新冠篩檢服務，或是學校也會免費提供師生快篩。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】