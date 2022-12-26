體育記者被逼現場播報暴風雪　黑面寸嘴發牢騷　網民卻爆笑力撐

美國近日受到「炸彈氣旋」侵襲，多地連日降下大雪，不僅阻礙交通釀出多宗意外事故，還導致南部和東部地區合計超過125萬戶家庭及企業發生斷電情形，各家電視台紛紛人力支援播報天氣，而就有一名體育記者被調派去播報暴風雪，不過隨着一次又一次的連線報導，他的表情也愈來愈厭世，新聞播出後影片在網路上爆紅，讓大家都覺得相當有趣。



Mark Woodley原先是一名體育主播，他在愛荷華州（Iowa）地方電視台KWWL已有20年年資，當天由於氣象特派員臨時缺勤，他便被指派到室外播報氣象連線，而平時都在晚間做節目播報的他，面對外頭零下11度的低溫加上長時間的連線，失去耐心的Mark Woodley便開始在鏡頭面前發起牢騷。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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只見Mark Woodley穿戴毛帽着羽絨，全副武裝地站在雪地中，當被棚內主播問及「現在感覺如何？」時，他露出無奈的臉回答道：「又來了，我的感受跟你8分鐘前問我這個問題時一模一樣。」

Mark Woodley語帶嘲諷地說道：「看來讓一個體育記者比平常早五個小時起床，然後站在雪地裏冷到發抖，確實是一個提醒民眾不要隨便外出的好方法。」

接着他更對觀眾表示「我有一個好消息跟一個壞消息，好消息是我的臉還有知覺，壞消息時我現在有點希望我的臉沒有知覺。」、「這個節目看起來還會進行很長一段時間，而我感覺我只會在接下來愈來愈暴躁。」

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最後Mark Woodley看起來真的冷到受不了，崩潰的對着鏡頭求饒：「我可以做我原本的工作嗎？你們加時了一個小時是不是只是有人想折磨我，這裏與兩個半小時前相比，就只是愈來愈冷而已。」

事後這段連線報導瞬間爆紅，網友們不但沒有覺得他不敬業，反被他的厭世風格逗樂，Mark Woodley自己也在推特上上傳這段影片並解釋道，自己在現場連線的時候，本來就喜歡吐槽同事，代班前一天不知道當天要這麼早起，只睡了3小時，如果自己睡滿8小時，可能就不會那麼厭世了。

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