37歲美國歌手「結婚幾小時後離奇身亡」新婚妻淚訴：本來去拍婚照
撰文：ETtoday
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美國男歌手Jake Flint在27號突然去世，享年37歲。他26號晚上才剛舉行婚禮，對老婆Brenda Flint許下一生的誓言，然而幾個小時後就在睡夢中過世，令新婚妻子既悲痛又難以接受。
Brenda Flint在社文平台傷心發文：「我們本來要去拍婚照的，但現在，我為我的丈夫選衣服是為了安葬他。人不應該承受這麼多痛苦，我的心已經沒了，我真的需要他回到我身邊，我受不了了，我需要他在這裡。」Jake Flint的經紀人也哀悼：「他是我工作生涯中遇過最有趣、最好笑、最努力工作、最認真的藝人。」
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27號參加婚禮的樂手Mike透露，因為當天晚上下了一場雨，婚禮現場的地面變得又濕又泥濘，但Jake Flint親自用地毯和板子為他鋪出一塊舞台，「我的老車到現在還沾著泥巴，但那是一場很有趣的婚禮，這個噩耗真是場悲劇。」他為Brenda Flint感到悲傷，至於Jake Flint為何會突然離世，目前原因尚未被查明。
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