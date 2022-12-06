這家公司計劃在美國推出智能手機　目標是直接與蘋果iPhone競爭？

據Macrumors報道，根據今天發布的一份新報告，總部位於英國的科技公司Nothing計劃在美國推出智能手機，以直接與蘋果的iPhone競爭。



在接受CNBC採訪時，Nothing首席執行官Carl Pei表示，這家初創公司正在與美國蜂窩運營商就在美國推出新手機進行「早期對話」，但他沒有透露任何運營商或手機型號的名稱。

Nothing打算在美國推出智能手機

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7月，Nothing在40多個市場推出了Phone 1智能手機，包括英國，日本，印度和歐洲大陸國家。當時，該公司表示沒有計劃在美國廣泛發布Phone 1。

「我們沒有在美國推出的原因是你需要很多額外的技術支持，以支持所有運營商及其獨特的定製，他們需要在Android之上進行，」Carl Pei在接受CNBC採訪時解釋說。「我們覺得我們以前還沒有準備好。」

「現在我們正在與美國的一些運營商進行討論，以可能在那裏推出未來的產品。」這位中國瑞典企業家說。

Carl Pei還承認，他的公司要在自己的地盤上與蘋果競爭並不容易。「Android面臨着一個挑戰，iOS正變得越來越佔主導地位。他們對iMessage，AirDrop有很強的鎖定力，尤其是在Z世代中。所以這對我來說是一個日益關注的問題。」

「可能有一段時間，蘋果佔據了整個市場的80%，這並沒有為基於Android的製造商留下足夠的空間來繼續玩，」Carl Pei補充道。

迄今為止，Nothing 已在全球銷售超過 100 萬件產品，其耳塞 （1） 銷量為 600,000 個，手機（1）的出貨量達到 500,000 個。

根據與CNBC分享的數據，該公司預計其收入將在2022年增長十倍以上——從2021年的約2000萬美元增長到今年的估計2.5億美元。然而，該公司仍在虧損，Carl Pei說，部分原因是外幣兑換。

Carl Pei說：「我們用美元支付很多COGS（銷售成本），但我們用英鎊、歐元、印度盧比賺錢——所以一切都對美元貶值了。我們的目標是在2024年實現盈利。」

12/5更新：「手機（2）不會很快推出，」Carl Pei在這篇文章發表後不久在一條推文中說。「我們專注於做好一些事情，不會像許多其他產品那樣每年生產數十種產品。Carl Pei的評論表明，計劃在美國市場的「未來產品」是Nothing Phone 1。

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