絕世筍工？C朗葡萄牙3萬呎豪宅聘管家廚師　月薪5萬港元起跳

儘管今年葡萄牙當家球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo；C羅）在世界盃最後一舞結局不盡理想，但他先是在聖誕節收到女友佐真娜（Georgina Rodriguez）贈送的千萬勞斯萊斯，現在又大方開出優渥月薪徵管家和廚師。



根據外媒報道，C朗位於葡萄牙里斯本的豪宅正在招募員工，當中「管家」和「廚師」月薪最低就開出6000歐元（約港幣5萬），堪稱地表最貴的廚師和管家，吸引不少人躍躍欲試。

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根據外媒報道，C朗的豪宅位於葡萄牙里斯本高級住宅區，佔地822坪（約29,249平方呎），當中包括90坪主臥室、165坪的花園、另外還有網球場、泳池、電影院和健身房。

當然這麼大而華美的豪宅一定需要人手妥善管理，當中管家月薪至少5500歐元，廚師則是6000歐元，還附註若經驗豐富可以再「往上調整」。C朗當初以1100萬歐元買下這棟豪宅，然而根據外媒報道，受到烏俄戰爭影響，這棟豪宅現在已經增值到近3000萬歐元。

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