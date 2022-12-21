世界盃︱印度阿根廷女球迷慶祝突中槍亡 倒地時還抱着2歲孩子
撰文：ETtoday
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阿根廷奪下本屆世足賽冠軍，引發全球球迷狂歡慶祝，印度一名支持阿根廷隊的女球迷在家看完球賽慶祝時，手中抱著孩子的她突然背部中彈，家人聽到槍聲還以為是外面慶祝的炮竹聲，送醫後被宣告身亡。
印度警方表示，居住在曼尼普爾邦因帕爾市（Imphal）的50歲婦女薩拉姆（Salam Ningol Laishram Ongbi Ibetomi Devi），18日晚間11時30分左右在家時，疑似被外面慶祝阿根廷奪冠的球迷開槍射殺，家人當時聽到外面傳來很響亮的鞭炮聲與槍聲。
女子69歲丈夫比拉馬尼（Laishram Biramani）表示，妻子當時手中抱著一名2歲孩子，突然就倒在地上，由於沒有血跡，第一時間還以為她是心肌梗塞，送醫才發現背部中槍。
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警方前往調查，在屋內發現2顆子彈的痕跡，「1顆子彈擊中女子背部，另1顆子彈則是射穿床單」，懷疑她有可能是被慶祝比賽的球迷流彈射殺，案件正在調查中。
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