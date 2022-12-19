卡塔爾世界盃｜阿根廷3度封王都有1個「驚人巧合」　民眾苦中作樂

阿根廷今天在卡塔爾世界盃足球賽冠軍戰PK大戰以4比2擊敗法國，第三度封王，為這個在經濟上苦不堪言的國家帶來欣喜若狂的幸福時刻。巧的是，阿國1978年、1986、2022年三次捧回冠軍盃時，通脹都高得離譜，不是超過就是接近三位數。



阿根廷當地時間周日下午，阿國民眾身穿國旗色天藍色和白色服飾，擠爆首都布宜諾斯艾利斯市中心，大肆慶祝巨星美斯率領國家隊拿下阿根廷的第3座冠軍金盃，這是36年來第一次出現讓人分心的事，轉移日常生活的痛苦。

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成千上萬名阿根廷球迷在世界盃賽開踢前就千里迢迢來到卡塔爾，這是場辛苦要昂貴的旅程，其中包括41歲的Emiliano Piano，阿根廷出賽七場，他全部到場加油，他與一位友人先到，稍後又有五人加入。對Piano和數千萬阿根廷人而言，這場勝利讓他們忘掉經濟痛苦的一年。

易發危機的阿根廷有揮之不去的通脹問題：通脹在今年初已高達50%，預計年底將接近100%。雖然就業回升、失業率下降，但許多新找到工作的人，薪資增長低於通脹，這意味勞工失去購買力。赤貧正在增加。

但阿根廷國家足球隊似乎在這種時刻特別強悍堅韌。他們在世界盃賽三度封王，除今年外，前兩次是1978年和1986年，通脹率也都超過100%。

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依歷史經驗，明年阿根廷的總統大選將為這個國家注入更多波動性，它的經濟已備受折磨，因為乾旱損害作物收成、預計衝擊重要大宗商品出口。阿國央行訪調的經濟學家預期，到明年底，通脹仍將保持在接近100%。

但至少就目前而言，阿根廷人似乎有志一同地把此事拋一邊。Piano說，世界盃奪冠「是團結全國上下的成就。不能解決任何事，但你會感激沒有政治分歧的時刻」。

阿根廷世足賽三度封王，前兩次通脹率都高於100%，今年底預估99%。（彭博資訊）

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