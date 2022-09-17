「主子」披毛造成公仔 「奴才」擼貓之餘 怡情養性練就好手藝
撰文：東方手藝人
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家裏喵主子什麼時候會讓人偶爾感到心煩呢？很多人肯定馬上想到貓毛換季時候，家裏每個角落每一粒空氣中都沾着的、浮着的貓毛。
不過，如果地板上沙發上那些貓毛，最後都被變成這個樣子呢？（點圖放大瀏覽）▼▼▼
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意大利的鏟屎官lizasiama，恰好也是一位手作神仙，原本擅長做羊毛氈的她，偶然一次在打掃家裏到處都是的貓毛時，忽然就從羊毛氈中得到了啟發：既然羊毛可以製作織品，那貓毛為什麼不可以呢？
於是，就有了這些趴着窗戶哈氣的、站在椅子上墊腳張望想出門遛彎的、抓着老鼠楊洋洋得意的、背着包包的、在窗台上排排站的、蜷在毯子裏翹首期待的、在聖誕樹後躲貓貓的、終於出門異常亢奮的……針氈貓。
lizasiama在網上積累了好幾萬粉絲，還開了自己的專賣網站，每次一分享新的貓毛玩偶時，評論區瞬間就聚齊一堆網友高呼：心都要可愛化了！
【同場加映】嚇壞爸媽 加拿大男孩獨愛在家狂製作詭異娃娃 材料來源同樣獨特（點圖放大瀏覽）▼▼▼
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當然了，畢竟家裏不是職業貓咖，一兩隻寵物貓再怎麼掉毛，就是掉禿嚕了也不至於能給lizasiama收集這麼大量的貓毛。所以其實多數時候，lizasiama還是用的羊毛氈。不過自從get了這項技能之後，至少寵物瘋狂掉毛的那幾個月，也能一邊打掃一邊攢點樂趣了。
其實以羊毛氈的形式托底，收集自家主子的貓毛做玩偶，並不只有lizasiama，藝君隨手在網上輸入下關鍵詞搜索，就能看到不少網友曬出來的作品，而且輔助的工具和教程也很好找到。
所以家裏養貓的朋友，下一次寶貝在大把大把掉毛的時候，不如試試看？
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