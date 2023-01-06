哈里王子新書西班牙提前發售　自爆在阿富汗奪去25條人命

英國哈里王子（Prince Harry）西班牙文版的自傳星期四（1月5日）在西班牙提前發售，哈里在這本名為「備胎」（Spare）的書中不僅大爆王室內幕，也自揭不為人知的一些秘密。



法新社引述英國媒體的報道稱，哈里在自傳中承認他在阿富汗擔任阿帕奇直升機飛行員期間，擊殺了25條人命。

這位薩塞克斯公爵兩度到阿富汗塔利班控制地區執行任務，第一次是在2007-2008年，擔任了兩小時的「前進空中管制員」，負責呼叫空軍發動空襲；第二次是在2012-2013年，負責駕駛一架攻擊直升機。

現年38歲的哈里說，他對自己在阿富汗執行的任務既不感到自豪也不感到羞恥。他還說，消除目標就像從棋盤上移除「棋子」一樣。

英國王室・哈里王子：圖為2023年1月5日，圖為西班牙版的哈里王子回憶錄被置於西班牙馬德里王宮的前方。（Reuters）

另外，根據天空新聞台星期四的報道，哈里在《備胎》中承認，他17歲就吸大麻，結果發現「一點都不好玩」。

哈里所指的似乎是他父親、英國國王查爾斯三世帶他到一家戒毒診所，與康復中的癮君子見面後的事。哈里當時被揭發，他未成年就開始喝酒和吸大麻。

天空新聞台引述哈里在書中的話說：「當然，我那時已經吸大麻了。一個週末參加狩獵活動時，有人讓我嘗試，之後我吸了多幾次。」

哈里說：「沒有想像中好玩，也不像其他人那樣，吸大麻後感到特別快樂，但它確實讓我感覺自己與眾不同，這就是我的最大目標。」

「要感受。要與眾不同。我當時才17歲，任何能夠改變預設秩序的一切，我幾乎都願意嘗試。」

哈里也在書中透露，他和哥哥、英國王儲威廉曾央求父親不要同卡米拉再婚。卡米拉現為英國王后。

英國王室・哈里王子：英國哈里王子在回憶錄指出，他曾求父親查理斯不要娶卡米拉。卡米拉被指是破壞查理斯與戴安娜婚姻的第三者，卡米拉在英國有一段長時間成為千夫所指的對象。圖為2022年9月19日，哈里（後排左）、梅根（後排右）出席英女王的葬禮，與父親查理斯（前排左）與卡米拉（前排右）一同送別至親。（Reuters）

哈里還揭露，2019年在他於倫敦的家中，威廉稱梅根（哈里的妻子）「難相處」「無禮」「充滿敵意」，他為此和威廉打了起來。

哈里在書中寫道：「他抓住我的衣領，扯斷我的項鍊，把我打倒在地。」

「我倒地時壓破了我的狗的碗，我的背部被碗的碎片割傷。我在地上躺了一陣子，感到頭暈目眩，我站起來後叫他滾出我家。」

查爾斯三世和威廉的發言人均拒絕對哈里的自傳內容置評。

英國王室：哈里王子（右）曾與兄長威廉王子關係親密，但兩人在梅根與哈里結婚前後關係逐步陷入入僵局。圖為2018年4月26日，兩人在英國倫敦一同出席公開活動。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

