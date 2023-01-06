英國王室｜哈里王子新書內容曝光　自爆17歲吸食可卡因

英國哈里王子（Prince Harry）的回憶錄《Spare》發行在即，其西班牙文譯本意外搶先上架，雖然書店隨即回收，但仍有數本流出市面。而英國傳媒亦披露更多新書內容，當中包括哈里承認曾經吸毒。



天空新聞（Sky News）報道，《Spare》長達557頁，哈里在其中一節提到在17歲首次吸食可卡因經歷，稱當時在週末打獵期間，於某個人的家中發生，自此之後他就多次吸毒。

哈里形容，他當時願意嘗試接近所有可能改變已有秩序的事情，但指吸毒過程並不好玩，亦沒有令他像其他人一樣吸食後出現興奮情況，不過自己都感到不同，達成他的主要目的。

他在著作中亦談及母親戴安娜王妃（Princess Diana）及繼母卡米拉（Queen Consort Camilla），指戴妃遇車禍離世後，他和兄長威廉（Prince William）都向仍是王儲的父親英王查理斯三世（King Charles III）承諾，會視卡米拉為家人，但大前提是查理斯不會與娶卡米拉為妻，不過兩人最終在2005年成婚。

另外哈里談及從軍十年的經歷，當中包括兩度在阿富汗前線作戰，他表示在軍隊學到最重要的事，就是為自己的行為負責。哈里提到，自己在阿富汗擊斃25人，稱這不是令他感到滿足的事，但都不會為此感到羞愧。

他表示自己寧願在軍官生涯沒有取得這些戰果，不過他希望活在一個沒有塔利班和戰爭的世界，惟現實始終無法改變。