TikTok｜研究揭抖音影片看久會「成癮」　對大腦有這些負面影響

抖音（TikTok）是現在最受歡迎的APP之一，不過專家警告，抖音會透過AI智慧學習，不斷播放你想看的內容，很多人一看就停不下。研究透過電腦斷層掃描發現，這些影片會刺激腦部某個區塊，特別是小朋友，更容易上癮。



輕鬆的舞蹈短短幾秒讓人目不轉睛，根據《華爾街日報》報道，抖音會依照個人的喜好，把推薦影片塞滿整個頁面，讓人看了停不下來。ADHD兒童治療與評估中心主任馬諾斯指出：「抖音的出現就是希望吸引人的注意力，所以脫離（抖音）是非常困難的。」

大陸最新研究顯示，一般人只要一直看自己偏好的影片，看久了大腦的確會上癮。據ABC新聞報道：「來自大陸的最新研究指，給大學生看抖音影片，並用斷層掃描監測他們的腦部，發現只要播放他們有興趣的短片，和『成癮』有關的腦部區塊就閃了起來。」

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另一項研究指出，5.9%的抖音用戶可能不當使用抖音，特別是小朋友，一迷上後，恐怕很難停下來。母親薩金特表示：「孩子和周圍的人互動，同時他們也一直在滑手機，這真是令人難過。」

因為小朋友的大腦特別是控制衝動的區塊，要到25歲才會發展完全，因此重度使用觀看抖音，對孩童來說會有負面影響。

ABC報道補充：「抖音告訴ABC新聞，他們有『家庭控制』功能，晚間推播會比較少，也會顯示要休息的訊息。」雖然抖音有這個新功能，但專家表示只有限制播放時間，甚至不讓他們看，孩童才有機會和真實世界互動。

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