死亡之吻｜抖音美女接吻驚變「香腸嘴」 竟因男方吃過這東西
撰文：TVBS新聞網
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男女約會之間互動親密並不罕見，不過近日有一名女網友抱怨，日前她和一名男子約會，當時燈光美氣氛佳，兩人因此有了接吻動作，不料隔天早上，女方發現自己上嘴唇嚴重腫脹，變成香腸嘴。她表示自己對海鮮過敏，明明沒吃這些東西，卻突然變成這樣讓她很困惑。事後了解，原來是男方在約會前吃了蝦仁炒飯，引發她過敏，差點變成「死亡之吻」。
根據外媒《BuzzFeed News》報道，這名住在紐約的女子珍妮爾（Janelle Gonzalez），日前在抖音（TikTok）分享一段影片，她表示在拍片前一晚與一名男子約會，當時彼此互有好感，加上氣氛感染下，兩人就情不自禁地接吻。沒想到隔天上午醒來，發現自己上嘴唇整個腫脹不已，讓她嚇了一跳。
點擊放大看看珍妮爾接吻前後的誇張對比：
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珍妮爾提到，自己本身對於蝦、螃蟹、貝類等海鮮類食物過敏，所以平日就很注意飲食，她還說當天也沒吃過任何含有海鮮的食物，為何會引發過敏，讓她感到困惑不已。事後她回想，自己曾與約會男子接吻，但也不確定這樣是否就會引發過敏，於是就詢問對方，約會前是否有吃海鮮。
過沒多久，男方回傳訊息，稱說約會前曾吃過蝦仁炒飯，這下真相大白，讓珍妮爾傻眼又崩潰。她甚至還在影片開玩笑地說：「和男人親熱實在有夠危險，你們最好也小心一點，後果很嚴重！」
該段影片一出，立刻引發網友們熱議，針對珍妮爾發生的情況，部分網友表示有相同或類似經驗。就有人分享，自己男友對堅果過敏，所以她不敢吃堅果，畢竟不想給對方「死亡之吻」；還有人提到，自己姊姊在婚禮當天早上吃了西瓜，之後親吻準姊夫，結果引發對方過敏，還被迫取消婚禮。
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