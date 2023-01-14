哈里回憶錄︱凱特指心理治療「對某些人無效」　英媒：語帶玄機

英國哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）推出回憶錄Spare引發軒然大波，王室如何回應成為焦點，威廉王子的妻子、王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）1月12日訪問慈善組織時談到心理治療對某些人無效，就引來多間英媒解讀是「反擊」哈里。另一邊廂哈里接受訪問，大談新書刪去不少爆料內容，原稿內容足夠出兩本書。



威廉王子夫婦12日先到訪利物浦一間剛開幕的醫院，受到現場群眾歡迎，這是在哈里王子推出回憶錄後，威廉王子夫婦首次公開露面。

據《太陽報》，有81歲病人手握着威廉王子的手，向他表達支持，指「繼續，繼續。利物浦人愛你。」該病人之後向傳媒指「當然，那是指哈里的話。 他知道我在說什麼。」

+ 1

威廉夫婦又到訪位於伯肯黑德（Birkenhead）的慈善組織，與四名14、15歲的少年會面，少年們講述如何用音樂與繪畫幫助自己，表達情感，凱特之後談到心理治療不是人人適用，「談話療法對某些人無效，不是適合所有人，所以用一系列的療法是重要。」

這番話隨即被英媒解讀為「反擊哈里」的話，《獨立報》指，哈里在回憶錄內曾詳細談到自己接受心理治療的經歷，又感謝幫助過他的治療師。

【相關圖輯】哈里王子回憶錄正式推出 爆「一支唇彩」致梅根凱特失和（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

哈里：回憶錄原可出兩本

《每日電訊報》則在1月13日刊出哈里王子的專訪，他大談在回憶錄已刪掉很多內容，原本的內容足夠出兩本書，他指「原稿本來是800頁，現在變成400頁。」

他最後選擇不公開更多內幕，原因是父親查理斯三世和哥哥威廉王子會永遠不原諒他。

【相關圖輯】與梅根無關 哈里新書揭不滿威廉凱特原因：18年前慫恿穿納粹軍服（點圖放大瀏覽👇👇👇）