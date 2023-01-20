這個女婿太失魂：巴西漢遭鐵柱「二連擊」　腳趾遭殃後尾枕再中招

平常不慎被打到一次就夠衰了，巴西一名男子竟在30秒內連續被鐵柱擊中二次！



這宛如喜劇片的劇情就發生在里約熱內盧，一名男子與家人一同經營修車行，這天他們準備打烊，男子坐在一旁悠閒滑手機，而一名貌似員工的壯碩男正打算將鐵捲門中柱立起來關門，卻沒想到中柱沒有固定好，倒下來打中男子的腳；員工立刻上前關心並將中柱立回去，沒想到中柱再度倒下，這次又砸中男子的後腦勺，讓他直呼有夠「黑仔」！

即睇這男子被鐵柱二連擊經過：（按圖了解）

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男子慘被鐵門中柱打中二次的過程全都被店內的監視器拍下，只見他剛開始還很悠哉地坐在一邊滑手機，第一次中柱倒下時打到他的腳趾，他痛得立刻脫下鞋子查看傷勢；然而就在他彎腰關心腳趾時，沒想到被立回去的中柱又再次倒下，不偏不倚再度砸中男子的後腦勺。

而這段倒楣又好笑的影片被上傳到網絡後引發網友瘋傳，甚至還有當地電視台前去採訪。男子向記者表示，其實那名員工是他的女婿，還調侃地說「我看他根本是想謀奪我的遺產吧！畢竟他負債累累」，而女婿也說「我再也不想碰那根中柱了！」

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