看見無限商機！日本電訊商宣布開發食用蟋蟀　順道解決糧食危機

蟋蟀可以拯救人類——解決糧食危機。這不是什麼科幻小說或誇張報道，蟋蟀是其中一種可供食用的昆蟲。日本最大電信商NTT東日本1月19日宣布，將展開食用蟋蟀研究實驗，利用日本的最高科技，開發最有效飼養美味蟋蟀的最佳方法。



NTT將聯同有關企業，提供AI技術，以分析蟋蟀成長狀況，找出最有效繁殖蟋蟀的環境，以實現節省人力及大規模飼養蟋蟀的方法。NTT又計劃建立生產外銷系統，利用旗下各地的電訊大樓閒置房間作為蟋蟀飼養基地，目標是2028年帶來數十億日圓的收益。

圖為2014年，3碟不同的炸昆蟲。包括有蚱蜢、粉蟲和蟋蟀。（Getty）

糧食問題一直是科學家關注的課題，其中「蛋白質不足」困擾世界各地。傳統的富含蛋白質的食物對貧困國家而言成本過高，而可以低成本飼養，且富含蛋白質的昆蟲成為了焦點。

以蟋蟀為例，其蛋白質的效率是牛的20倍，用水量比牛少2000倍，排放的甲烷量少80倍。以環境角度來說，蟋蟀是一個很理想的食材。

事實上日本過去已陸續引進昆蟲食物，以昆蟲作為主題的餐廳在近年陸續開業，「蟋蟀拉麵」更曾經一度成為話題。但由於人類對昆蟲的自然嫌惡感，始終未有成為食物主流，而生產食用昆蟲的養殖場亦僅以小規模營運，導致成本上升，讓蟋蟀拉麵反而變成一種高價食物。

蠅蛆飯團，名字聽起來噁心，但不告訴你相信誰也不知道這是昆蟲食物。（TAKEO）

壓縮成本與降低「嫌厭感」

NTT希望利用AI數據化的研究，擴大養殖規模，繼而壓縮成本，讓昆蟲食物更「平民化」。而解決食用的心理障礙，其中一個方法就是不讓買家看見蟲的模樣，例如磨成粉。養殖蒼蠅，開發幼蟲食物Flyhigh社長木下敬介表示，幼蟲或磨粉的一個優勢，可讓人們降低食用的心理壓力。

近日Flyhigh就與TAKEO，一間專門販賣昆蟲食物的公司合作，開發名為「螃蟹蛆」的食物，有如乾蟹子一樣可以混合在飯團食用，而外表怎樣也不像蛆蟲，味道有如蝦子，口感酥脆。有日本傳媒甚至表示，用在冰鎮豆腐或沙律上可能相當不錯。