慎入！日本水族館搞食蟲活動　巨蟲咖哩飯、炸原隻青蛙超獵奇

受到疫情影響，港人已有一段時間不能到日本旅行。除了美食之外，有不少港人亦喜愛到訪當地動物園、水族館，觀賞稀有又治癒的動物們。最近東京一間水族館正在舉辦「美味神奇生物展」除了可看到珍奇昆蟲、動物，甚至可以把他們吃下肚？！



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日本東京池袋的Sunshine水族館由即日起至11月6日，在館內設置「美味神奇生物展展～奇珍異食生物圖鑑」的展覽，介紹各種稀有動物和昆蟲。與此同時，他們在8月12日至8月14日與餐廳Rice & Circus聯乘，推出了一個期間限定的餐單；讓來客除了可以了解他們的生態，還可以嚐到牠們的美味！大具足蟲咖哩、黃蜂梳打、炸鯊魚，大家想吃哪一樣呢？（慎入！）

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每年動漫節、Rainbow Gala有不少動漫迷都會到活動逛逛，希望買到心頭好，亦有人會cosplay盛裝出席。動漫之家日本最近就舉行了一場大型同人活動，不少市民到場支持。當中參加者除了可愛、有型的動漫cosplay之外，更多的卻是各種莫名其妙、又似曾相識的造型......日本C100同人展20個低成本爆笑Cosplay👈 👈 👈