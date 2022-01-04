喝完掛耳式咖啡驚見巨型昆蟲全屍　苦主勸世撕開包裝後要做這一步

【掛耳式咖啡／昆蟲】不少人喜歡泡掛耳式咖啡，有現沖的醇香口感，台灣網友在網路社群「爆料公社」發文，指在家泡掛耳式咖啡，連沖兩次，喝得開心，但要丟棄咖啡濾包時，卻看到一隻翼展約有5公分的大飛蟲屍體在咖啡渣裡，讓他覺得噁心到不行。



原PO向咖啡包廠商反應，業者也搞不清楚蟲子是怎麼跑進去的，網友表示，一般人沖濾掛都不會仔細看裡面，提醒還是要注意。

【圖輯】衝擊！台網民飲完掛耳式咖啡驚見巨蟲全屍 警告撕開包裝後要做這一步（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這名網友發文表示，在家泡掛耳式咖啡，連沖了兩次熱水，沖的時候要盯著濾包裡的咖啡粉，當時並沒有查覺有異樣，等到咖啡喝完要丟濾包時，卻看到這隻大蟲，懷疑可能原來蟲子藏在咖啡粉裡，被熱水燙死後，才浮到咖啡渣的表面，「超大一隻蟲，噁心感爆棚」。

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後來他致電咖啡包廠商反應，但廠商說機器包裝有加蓋、咖啡豆有經過高溫烘培及研磨，實在不明白哪個環節出問題，懷疑蟲子可能是原來就在濾袋裡，「因為蟲子在太完整了」，廠商不斷道歉，並稱要贈送咖啡禮盒，但他心想「誰還敢喝啊」，提醒濾掛式咖啡愛好者，撕開包裝後要稍微檢查一下，有沒有蟲蟲在裡面。

網友則反應「喝完才發現真的超噁心」、「濾掛原來是封好的，從來沒想過要檢查」、「下次再泡可得看清楚了」。

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