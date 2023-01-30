遊日本誰是報復性「碌卡爆買王」？此地旅客消費較疫前激增2.3倍

日本有智庫1月30日公布調查結果，指出2022年12月訪日外國旅客購物等使用信用卡的消費金額與新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情擴散前相比，有大幅上升的情況。



日本放送協會（NHK）1月30日引述民間智庫「日本綜合研究所」與大型信用卡公司合作進行的調查結果報道。研究所與信用卡公司對2022年12月一個月期間訪日外國旅客單張信用卡消費金額進行統計。

它們發現，與疫情爆發前的2019年12月相比，訪日外國旅客整體消費金額大幅增加，來自台灣的旅客消費金額增幅最顯著，是3年前的2.3倍、泰國客1.9倍、澳洲客1.8倍，中國大陸和英國旅客等1.7倍。

他們在銷售指環、箱包、錢包等品牌門市的消費金額增加尤其明顯。來自台灣和美國的旅客消費金額均增加至3年前的4.8倍，中國大陸旅客為4.1倍，泰國旅客為4倍。

日本綜合研究所分析稱：「鑑於時隔3年赴日旅遊以及日圓貶值等原因，外國旅客出現以購買高價貨為主的報復性消費動向。」

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