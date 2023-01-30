敢不敢試？日本最新自動販賣機竟賣這種肉　1000日圓有交易

日本的自動販賣機的商品無奇不有，最近有日本商人將鯨魚肉放進自動販賣機銷售，希望能夠擴大銷路。



外媒報道，橫濱元町（Motomachi）一家鯨魚肉商店最近擺出3部販賣鯨魚魚生片、鯨魚培根、鯨魚皮、鯨魚排的自動販賣機，同時也出售鯨魚肉罐頭，價格從1,000日圓至1,000日圓（約60元至180元港幣）不等。

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這家商店的白色自動販賣機上面有鯨魚卡通圖案，是東京周邊地區第3台鯨魚肉販賣機，先前在東京設置的2台生意意外地好，工作人員經常忙著補貨。

這個自動販賣機的點子，是日本捕鯨業「共同船舶」（Kyodo Senpaku Co.）最新的促銷手法，由於日本的鯨魚肉買賣在國際飽受爭議，這次透過自動販賣機「低調」銷售，消費者反應還不錯。

日本3年前停止在南極的捕鯨研究，恢復日本外海的商業捕鯨後，反對捕鯨的活動大致平息。

第4台鯨魚肉販賣機即將在大阪設置，共同船舶希望能在5年內擴點到100台自動販賣機銷售鯨魚肉，未來也計劃在超市設置鯨肉販賣機。

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以前超市顧慮抗議人士，不敢擺放鯨魚肉相關商品，導致有需求的消費者難以購買。捕鯨業者期待透過自動販賣機銷售的方式，創造消費需求，幫助捕鯨業生存。

一位61歲的婦女告訴美聯社記者，捕鯨雖然有爭議，但是鯨魚肉讓她想起童年時，全家共晉晚餐與學校午餐的記憶：「我認為毫無意義的殺鯨魚是不好的，但鯨魚肉是日本飲食文化的一部份，我們能透過對鯨魚肉心懷感激來尊重鯨魚的生命。」

現在日本的年輕人很少接觸鯨魚肉，而日本人消費鯨魚肉起因於戰後的物質匱乏年代，這是便宜又營養的蛋白質來源。

1962年日本人共吃了23.3萬噸鯨魚肉，到了1986年只剩下6000噸。根據日本漁業局的資料，近年鯨魚肉消費僅佔日本肉類消費總數不到0.1%。

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