2023日本賞櫻花時間表出爐 東京3月22日已開花 附各地名所介紹
撰文：聯合新聞網
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準備好去日本賞櫻了嗎？日本氣象株式會社在1月11日公布2023年第1回的櫻花開花預測地圖。
其中大阪預計為3月28日、東京為3月22日。
對於疫情後有意前往日本賞櫻的民眾，可以及早規劃出遊計劃。
為了方便民眾計劃賞櫻行程，日本氣象株式會社每年櫻花季前均會公布預測地圖，並且不斷持續更新。
今年首度公布的地圖中，南端的「福岡」預測開花時間為3月23日，「大阪」為3月28日，「名古屋」為3月25日，「東京」則為3月22日，至於「仙台」推測為4月8日。
一個圖輯看清日本賞櫻熱門地點有哪些（點擊放大瀏覽）：
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日本櫻花通常是由南部逐漸往北部開花，並在開花後約1週的時間迎來「滿開」，花況最佳。待滿開幾天後，則會逐漸掉落，進入「吹雪」期。
但實際花況，仍是會受到天氣、雨水等不同自然因素影響。對於有意赴日賞櫻的民眾，仍可參考開花時間進行規劃。
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