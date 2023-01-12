2023日本賞櫻花時間表出爐　東京3月22日已開花　附各地名所介紹

準備好去日本賞櫻了嗎？日本氣象株式會社在1月11日公布2023年第1回的櫻花開花預測地圖。



其中大阪預計為3月28日、東京為3月22日。

對於疫情後有意前往日本賞櫻的民眾，可以及早規劃出遊計劃。

日本氣象株式會社在1月11日公佈2023年第1回的櫻花開花預測地圖。（日本氣象株式會社）

為了方便民眾計劃賞櫻行程，日本氣象株式會社每年櫻花季前均會公布預測地圖，並且不斷持續更新。

今年首度公布的地圖中，南端的「福岡」預測開花時間為3月23日，「大阪」為3月28日，「名古屋」為3月25日，「東京」則為3月22日，至於「仙台」推測為4月8日。

一個圖輯看清日本賞櫻熱門地點有哪些（點擊放大瀏覽）：

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日本櫻花通常是由南部逐漸往北部開花，並在開花後約1週的時間迎來「滿開」，花況最佳。待滿開幾天後，則會逐漸掉落，進入「吹雪」期。

但實際花況，仍是會受到天氣、雨水等不同自然因素影響。對於有意赴日賞櫻的民眾，仍可參考開花時間進行規劃。

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