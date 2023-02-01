科學家要讓渡渡鳥「復活」　第一步基因排序已完成

在毛里裘斯這小島上，曾經生活着一種有趣的鳥。牠不會飛，也不怕人，但在人類的遷居後在17世紀徹底滅絕——牠就是渡渡鳥。

一班科學家正雄心勃勃，有如電影或科幻小說一樣，希望透過基因的研究，讓渡渡鳥能夠「復活」。



渡渡烏是毛里裘斯是國鳥，不過在獨立前已被滅絕。一間名為Colossal的基因工程創科公司，在1月31日宣布要把渡渡鳥復活的雄心計劃。這家公司最初的目標要復活猛獁象，同樣在人類文明出現不久後滅絕的物種。但猛獁象在公元前1700年遭滅絕，較渡渡烏要早得多。

Colossal的科學顧問，聖塔克魯茲加州大學生態學和進化生物學家夏皮羅（Beth Shapiro）指出，他們已完成了計劃的第一步，即從丹麥的渡渡鳥遺骸取出的遺傳物質，完成渡渡鳥基因排序。

團隊的第二步，是為渡渡鳥的近親，目前仍存活的綠蓑鴿進行基因排序和對比，尋找渡渡鳥「之所以成為渡渡鳥」的基因不同。接下來，就是利用綠蓑鳩的細胞，調整並加入渡渡鳥的DNA，讓渡渡鳥復活。

計劃看似天方夜譚，但若成功這會是一項驚人創舉，只是無人能保證理論可行，或生產出來的是否當年的渡渡鳥。計劃受到一些科學家的質疑，因今天的生活環境已與當年完全不同，即使真的把渡渡鳥成功復活，也難以保證其能生存下去。

杜克大學生態學家皮姆（Stuart Pimm）質疑道：除了籠子，還能把猛獁象放在哪裏？今天猛獁象還能生存的環境已不復存在，那個生態系統已消失。

Colossal表示，它們已成功額外籌集1.5億美元的資金。迄今他們已從投資者籌集2.5億美元，投資者包括美國創新技術基金、布雷耶資本等。Colossal表示，這個研究不一定能直接賺錢，但相信有助從中發掘基因工具或用在其他用途。