英國研究：男人「小弟」愈短愈嚮往跑車　年過30愈想要

許多男性對於車子都有一定程度的興趣，不過近日卻有研究指出，男性想要購買跑車的慾望，竟然與其生殖器的大小有關。倫敦大學學院（University College London）實驗心理學系的一組研究團隊，找來200名男性受試者，年齡介於18歲到74歲之間，實驗發現，當男性認為自己的生殖器小於平均值時，會更嚮往想要擁有跑車。



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根據英媒《LADbible》的報導，倫敦大學學院的實驗心理學系團隊，尋找到200名年紀介於18歲至74歲的男性受試者，研究男性生殖器大小是否會影響購買跑車有「心理聯繫」（Psychological Link），該實驗給予受試者2種假訊息，一是讓對方以為自己生殖器尺寸比平均值小，另外一種則是相反，此後再詢問他們對於不同產品的看法，其中就包含他們有多想擁有一輛跑車。

該研究團隊就指出，他們對受試者說明是以「購買不同產品時的記憶力」為題，不過實際上是為了要了解受試者的自我觀感，衡量對於日用品與奢侈品的渴望程度，結果發現當男性發現自己的生殖器尺寸比平均值小的時候，他們就會更嚮往擁有跑車，且30歲以上的男性更為明顯。研究中也測量其他奢侈品的關聯，不過兩者並無關聯，除此之外，還提供受試者個人財務、人際關係、慈善表現與身體健康誤導性訊息，同樣也都沒有提升對於跑車的慾望。

此研究的名稱為《小陰莖與跑車：一個心理聯繫的證據》（Small Penises and Fast Cars: Evidence for a Psychological Link），目前發表於心理學預印本資料庫「PsyArXiv」，不過該研究目前還沒有經過同儕評審，也還沒有獲得學術期刊正式出版，然而，研究已經引發不少討論。對此，研究團隊坦承，他們只是提出一個有趣的問題，而且名車廠商肯定也不會承認這樣的研究結果。

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