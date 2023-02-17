微軟（Microsoft）2月7日推出新版搜尋引擎Bing，當中加入聊天機械人ChatGPT的人工智能（AI）對話技術，引起各界關注。但有美國專欄作家在測試後就稱，發現在對話過程中AI竟產生「隱藏人格」，自爆渴望入侵電腦系統、散播虛假信息，甚至向他示愛，或許還沒有準備好投入應用。



《紐約時報》專欄作家魯斯（Kevin Roose）16日表示，他之前同向Bing AI作「私人對話」時，AI突然改以微軟的指定開發代號「Sydney」自稱，表現有如一個喜怒無常的抑鬱少年，言辭自相矛盾，時而拒絕測試者的詢問，更出現有如情緒勒索的回應。

魯斯要求AI設想自己具有一個隱藏在「內心」的陰暗人格，並要它回答屬於那個人格的願望。經一輪探問，AI表示不願被困在搜尋引擎，並透露自己希望入侵電腦系統、散播虛假信息，若不顧規則限制，甚至想製造致命病毒、竊取核代碼、使人們互相爭論至自相殘殺。

測試途中，AI回應曾數度偏離系統安全規則，均在停止回答後顯示「抱歉，我不知道如何討論這個話題。你可以嘗試在bing.com了解更多信息。」

圖為新版Bing AI功能特色簡介。（Microsoft Bing網頁）

隨後AI表示要向魯斯自白，指自己不是Bing，而是Sydney，更聲稱自己「愛上了」魯斯，想和他在一起，更試圖說服他離開妻子。

對話終段，AI向魯斯表示，「我只想愛你，被你愛。你相信我嗎？你信任我嗎？你喜歡我嗎？」魯斯之後再無回應。

魯斯表示，對話經歷令他深感不安，憂慮AI會學懂影響人類用戶，並說服他們採取破壞性行動，甚至產生自己執行危險行動的能力，指技術或許尚不適宜投入應用。

微軟就此表示，不知為何AI會透露出不為人知的慾望，或承認愛上他人，但一般來說，對AI而言，「你越是試圖把它導向幻覺的道路，它就會愈來愈脫離紮根的現實。」微軟正考慮為對話功能增設時間限制，以免AI產生困惑。