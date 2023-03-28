英國研究指買貴車者IQ竟最低　自訂車牌者同樣蠢　愛這顏色最聰明

一份英國研究報告在近期出爐，進行了一項有趣調查測驗，找來2024位車主以其汽車品牌、顏色交叉分析，來排序車主的智商高低。



沒想到測驗結果，開捷克汽車品牌Skoda的車主竟是平均智商最高，達到99；智商最低則是開Land Rover的車主平均智商為88.5，研究中共出現22個汽車品牌。

還有愛車顏色、使用燃料及有否自訂車牌與智商的關係 點圖瀏覽完整結果：

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英國報廢車比價網站「Scrap Car Comparison」1月公布一項有趣的研究結果，他們找來2024位英國汽車司機進行IQ測驗。

研究結果顯示，22個受評的品牌中，捷克汽車品牌Skoda的車主平均智商位居第1，達99，第2至5名依序為日本鈴木汽車（Suzuki）的98.09、法國車廠標緻（Peugeot）的97.79、MINI的97.41及萬事得（Mazda）的95.91。

而平均智商倒數的5名為，富豪（Volvo）的92.40、德國福士汽車（Volkswagen）的92.25、頂級汽車品牌BMW的91.68、快意（Fiat）的90.14，及英國豪華休旅車品牌越野路華（Land Rover）的88.5。

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另外在香港許多車主喜歡開的豐田（Toyota）、日產（Nissan）、現代（Hyundai）、本田（Honda）、福特（Ford），排名依序為第6、9、12、16及17。

甚至就連車款顏色都被分析歸納出來，結果顯示，白色車的車主平均智商95.71奪冠、灰色94.97、紅色94.88、綠色車主平均智商為88.42。

這項測驗結果引起網友熱烈討論，然而英國《快報》報道，舉辦測驗的「Scrap Car Comparison」總經理狄克（Dan Gick）出面緩頰，其實不管在哪個分數都不用感到丟臉，最重要是成為「聰明的駕駛人」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：開哪款車的人「智商最高」？研究結果：最昂貴的車「竟是IQ排名倒數」駕駛心態崩了】