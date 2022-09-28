有片｜美國一警員竟把警車停路軌上　女疑犯連車遭火車撞飛重傷

本月初美國科羅拉多州發生一宗驚人的交通事故。當時警員在路邊攔檢車輛，竟然把警車直接停在火車鐵軌上。沒想到突然有火車要通過，警員來不及駕車閃躲，只顧自己逃命，導致車上的嫌犯連人帶車被火車衝撞，目前仍在醫院進行治療。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，根據監視器畫面顯示，9月17日，20歲的雅樂妮（Yareni Rios-Gonzalez）因為路怒事件（意指駕駛時情緒失控）遭警方搜查。有民眾報案表示，雅樂妮開車尾隨他們，還拿出槍來叫囂，導致他們無法開車離開。

警方接獲報案後到現場搜查嫌犯，並將車子停在85號公路和38號縣道的鐵軌上。由於當時警員要確認車上有無槍枝，因此暫時把女子用手銬留在後座，結果導致憾事發生。

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警方發布的影片中可以聽到遠方傳來火車鳴笛聲，不過警員貌似沒聽見，直到另一名女警放聲大喊才趕快逃命。

警員一開始原本大喊要女警挪車，但是火車的行駛速度太快，根本來不及移車，於是警車便遭火車狠狠撞上。事故發生後，兩人趕緊跑向警車並以無線電請求協助。

警方表示，雅樂妮因此身受重傷，不過沒有生命危險。目前警局也對警員做出懲處，要求停職並休帶薪行政假。

加州普拉馬斯縣（Plumas County）副警長小林（Ed Obayashi）專為警員培訓。他出面批評警員不負責任，認為警員「既然限制嫌犯的行動，就有責任要保護他們」。除此之外，他更對於該名警員把警車停在鐵軌上搜查的決定簡直無法理解。

BREAKING: We have obtained an 8 minute video clip showing when a train hit a Platteville Police cruiser with a suspect inside. The suspect is alive and in the hospital with multiple injuries. We are reviewing the video now. Here's a 40 second portion of the video. 1/ pic.twitter.com/9rIfSOrDm9 — Jeremy Jojola (@jeremyjojola) September 23, 2022

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