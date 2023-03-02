男子海上漂流「食茄汁24日」奇蹟生還　Heinz公司急尋人：送新船

去年12月時，在多明尼加發生一名47歲男子弗朗索瓦（Elvis François）在修船時遭大浪捲走，連人帶船在海上漂流了24天的事件。



據男子表示，他是靠着船上的茄汁和大蒜粉才得以生存下來，如今美國一間生產茄汁的公司決定要贈送新船給弗朗索瓦，讓整件事情變成一樁佳話。

欲送船祝賀卻發生小插曲 無聯絡方法Heinz公開貼文尋人（點圖了解更多）：

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住在多明尼加的弗朗索瓦去年12月在船上作業時，因為難以預測的海象，不慎被海浪捲走。因為事發突然，船上沒有太多物資，弗朗索瓦靠着僅有的茄汁和大蒜粉過活，用帆布接落下的雨水解渴。

在發現附近有飛機經過後，他用鏡子反射陽光報出自己的位置，飛行員在發現後向附近的哥倫比亞方面報告，弗朗索瓦才終於獲救，而此時他已在海上漂流了24天。

弗朗索瓦的奇蹟生還引發了全球的關注，而其中也包括了美國茄汁大廠亨氏（Heinz）。

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外媒報道，亨氏表示想要贈送弗朗索瓦一艘新船做為他生存下來的紀念；不過事情並沒有這麼簡單，由於沒有弗朗索瓦的聯絡方式，亨氏只能在社群平台上公開發文請網友們幫忙找人。

他們在IG上發文表示，「弗朗索瓦是一位勇敢的水手，他在海上漂流了 24 天，為了慶祝他安全回家，我們想幫他買一艘新船」，在廣大網友的熱情轉發下，最後還真的找到了弗朗索瓦，讓這起海上漂流記有了更加完美的結局。

不過弗朗索瓦並沒有提到他當初在船上吃的茄汁是什麼牌子，無法證實是否就是亨氏生產的茄汁。

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